سلاح الجو يستهدف قوات الوفاق بالعزيزية..ونشر اسماء القتلى التشاديين بالمحور

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اليوم الاثنين عن شن سلاح الجو ضربات استهدفت تمركزات مليشيات الوفاق في محيط العزيزية جنوب غرب طرابلس.

ونشرت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك، اسماء قتلي المرتزقة التشادية الذين يقاتلون في صفوف مليشيات الوفاق في محور العزيزية يوم امس الاحد ، وهم 15 اسما جاءوا كما يلي( لي ماتامبي، بارفايت مانداندا، فلورنت إيبنجي، مبيكو إيساما، أنتوني موسي، جلودي نجوندا، أونغوندا، تشادراك أكولو، يوسف مولومبو، جاك ماغوما، سيدريك باكامبو، بابي كيموتو، مابي مبوتو، سي. مادتوينجوي، إيساي دجيكولوم).

من جانب آخر أعلنت غرفة عمليات سوق الجمعة عن إنشاء القيادة العامة سرية امن المنافذ وحدود مدينة بني وليد تحت إمرة الشكري وترسل تعزيزات عسكرية لهم.

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