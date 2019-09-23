اليوم.. وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية “الدور الثاني”

أكدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أنها ستقوم مساء اليوم وعبر الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة الإعلان الرسمي واعتماد نتيجة طلاب شهادة مرحلة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 م.

وقالت وزارة التعليم التابعة للحكومة الليبية المؤقتة أن نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الثاني ستكون عبر نفس الرابط المُحدد على شبكة الإنترنت لعرض نتائج الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة..

وأشارت الوزارة أنها وفيما يتعلق بباقي النتائج فسيتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحق بعد الإنتهاء من تجهيزها ومراجعتها بالكامل من قبل إدارة الامتحانات بالوزارة.

وفيما يلي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019 الدور الثاني:

natija.moel.ly

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