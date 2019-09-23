حل الإشكاليات الفنية الخاصة بمنظومة مصرف الصحاري فرع سرت

أكد اليوم الاثنين مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل حلحلة كافة الإشكاليات الفنية الخاصة بمنظومة مصرف الصحاري فرع سرت وذلك بعد التواصل بين عميد البلدية مختار المعداني ومدير فرع مصرف الصحارى سرت مفتاح امعيقل

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن مدير مصرف الصحاري سرت أن مدير مصرف الصحاري أكد ادخال كافة حوافظ المعاشات الأساسية لفرع صندوق التضامن الاجتماعي الوسطى سرت لشهرى مارس وأبريل وتم ترحيلها وإنهاء اإشكاليات الفنية بالمنظومة نتيجة التأخير بسبب خلل فني بالمنظومة

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