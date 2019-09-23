وزير التعليم بالمؤقتة يبحث أوضاع القطاع في غات واحتياجاته

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم، مع كل من عضو مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس المجلس التسييري لبلدية غات إبراهيم ماخي، بحثوا أوضاع قطاع التربية والتعليم بالبلدية.

ووفق الوزارة، فإن اجتماعا عقد في مقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء، تطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن التعليمي، والتي شملت أوضاع المعلمين المتعاقد معهم بالبلدية، ووضع المدارس من حيث المتطلبات والاحتياجات، إلى جانب ملف صيانتها وإعادة تأهيلها، حيث أكد وزير التعليم على الاستعداد الكامل لمعالجة المشاكل التي تعانيها مراقبة التربية والتعليم ببلدية غات، وتوفير الاحتياجات الضرورية لسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

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