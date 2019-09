“السيسي” يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع “كونتي”

المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء إيطاليا “جوزيبي كونتي”، بنيويورك.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن

اللقاء تطرق كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وينهي معاناة شعوبها ويصون مصالحها العليا.

