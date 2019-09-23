الوطنية للانشاءات النفطية تبحث التعاون مع شركتين المانيتين

عقد رئيس لجنة ادارة الشركة الوطنية للانشاءات النفطية نجيب الاثرم اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع فيليب اشتاينر رئيس شركتي (

SPG ) و ( IMPaC Germany) الألمانيتان بحضور عضو لجنة ادارة الوطنية لانشاءات النفطية اسماعيل العالم و مستشار الشركة المهندس ارحومة دعبس

وتناول الاجتماع مجالات التعاون والتكامل بين الشركتين وفرص تنفيذ المشاريع المشتركة في ما تتطلبه إعادة تاهيل قطاع النفط والغاز في ليبيا من خلال اتفاقية التعاون والدعم والمساندة (MOU) التى وقعت بين الشركتين.

جدير بالذكر ان الشركة الوطنية للانشاءات النفطية قد بدأت عملها في بنغازي اواخر ديسمبر الماضي وانطلقت اثر افتتاح مقرها في توقيع شراكات مع شركات محلية واجنبية في مجال الانشاءات وقدمت عروضا للحصول على مشروعات وتتطلع الى تاسيس قاعدة وطنية في مجال الانشاءات النفطية

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