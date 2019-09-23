بلدي مصراتة يحمّل أجهزة الدولة مسؤولية الفوضى والفساد

أدان المجلس البلدي مصراتة استمرار الجيش الوطني باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والأحياء السكنية، وفق وصف بيان أصدره اليوم الاثنين.

وحمل المجلس المسؤولية للجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية عما حدث من فوضى وفساد وتقصير في ضمان حقوق الليبيين، مشيرا إلى أن ما حصل من ضعف في تقديم الخدمات سببه إهمال الحكومات المتعاقبة وعدم شروعها في اتخاذ خطوات عملية نحو اللامركزية.

وطالب المجلس البعثة الأممية بالتعامل مع الأزمة الليبية بمزيد من المصداقية والشفافية، محملا إياها المسؤولية ما يحدث من عبث بمصير الليبيين، على حد تعبيره، مناشدا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل استقرار وأمن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية