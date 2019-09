مدير الشؤون الطبية بالوفاق يبرر الخلل في عدم توفر جرعات أدوية مرضى الأورام

المتوسط

أرجع مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق “الطاهر عبد العزيز سليمان” الخلل في عدم حصول مرضى الأورام على الجرعات الكافية من الأدوية إلى 3 أسباب رئيسية هي التوزيع والتوفير والقوانين المنظمة ”

من جانب آخر أكد مدير إدارة الشؤون الطبية أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة حيال مديري المستشفيات ومساعديهم من غير الملتزمين بتعليمات الوزارة وسيجري تكليف آخرين محلهم .

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة الشؤون الطبية مع رؤساء الأقسام وخلص إلى الشروع في إعداد نماذج خاصة بتقييم الأداء الوظيفي ومراجعة الوصف الوظيفي للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات والمراكز التخصصية لحساب معدلات الأداء بما يتناسب مع القرار رقم (885) لسنة 2019.

كما خلص الاجتماع الدوري لأقسام (التمريض والقطاع الخاص والمستشفيات والمختبرات والجودة والمناطق) أيضًا إلى مراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بالمستشفيات وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للعناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات وإنشاء وحدة تسجيل للعاملين بالقطاع الصحي الخاص وتحديد تخصصاتهم.

