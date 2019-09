مركز مكافحة الأمراض يكشف عن تسجيل إصابات بسبب المياه

المتوسط

كشفت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 100 حالة إصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

وأوضحت النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة الصادرة للأسبوع الـ37 من الفترة 9 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، أنه تم تسجيل 35 حالة إسهال مدمي و27 حالة متلازمة يرقان بينما تم تسجيل 38 حالة ليشمانيا عن الأمراض الجلدية.

وبينت الإدارة خلال النشرة الوبائية أن الاعراض الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 16 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 5 حالات و 4 حالات شلل رخو حاد فضلاً عن 5 حالات سعال ديكي.

وأوضحت الإدارة في ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة .

