أزمة ليبيا حاضرة على طاولة السيسي وكونتي

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، الأوضاع في ليبيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي وكونتي بحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

وأكد السيسي أهمية تطوير التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وينهي معاناة شعوبها ويصون مصالحها العليا.

بدوره، أكد كونتي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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