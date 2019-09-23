بلجيكا تجدد دعمها لخطة عمل سلامة من أجل السلام في ليبيا

جددت بلجيكا دعمها لخطة عمل مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة من أجل السلام في ليبيا والتي تتألف من ثلاث خطوات، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء موقف بلجيكا على لسان المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية، اكسيل كينيس، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع سلامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتتألف خطة سلامة الرامية للعودة للعملية لاسياسية في ليبيا من ثلاث مراحل تبدأ بالدعوة لهدنة إنسانية تمهد لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار ثم تنظيم مؤتمر دولي في برلين يعقبه الدعوة لملتقى وطني ليبي بمشاركة الأطراف الفاعلة في الأزمة.

ويواصل سلامة مشاوراته الدولية لحشد الدعم الدولي لجهود البعثة الأممية الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، والتي توقفت منذ الرابع من أبريل الماضي، بعدما أطلق المشير خليفة حفتر حملة عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

اقرا أيضا: موغيريني وسلامة يبحثان جهود حل الأزمة الليبية في نيويورك

واجتمع سلامة صباح اليوم في نيويورك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التي ناقش معها تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة لحلحلة الأزمة ودعم الاتحاد الأوروبي للعودة للعملية السياسية في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا