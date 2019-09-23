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صحيفة إيطالية: كونتي يُحضّر للقاء مع المشير حفتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعمل على عقد لقاء مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في الفترة المقبلة.

وتأتي مساعي كونتي عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الأسبوع الماضي ومناقشة العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الوطني في طرابلس.

يذكر أن قمة إيطالية فرنسية ستعقد نهاية الشهر الجاري لبحث الملف الليبي تعقبها قمة أخرى في برلين لبحث إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة الأخيرة في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن اجتماع مشترك سترأسه مع نظيرتها الإيطالية، حول ليبيا، تمهيدا للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الأمم المتحدة، أن الاجتماع يهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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