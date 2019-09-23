مصرف الوحدة يُطلق خدمات إلكترونية جديدة

أطلق مصرف الوحدة عدد من الخدمات الإلكترونية لزبائن المصرف ،منها خدمة الوحدة أعمال، وخدمة البوابة الإلكترونية، وخدمة التيلي بانك، في كافة فروع منطقة الجبل الأخضر البالغ عددها 10 فروع.

و أكد مساعد مدير وحدة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي ،في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ،أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تعميم هذه الخدمات على كافة فروع ،مشيرا أنه بإمكان الزبائن بداية من يوم غد، الحصول على هذه الخدمات في الفروع المذكورة.

يُشار إلى أن مصرف الوحدة كان قد أطلق عدة خدمات خلال المدة الماضية، بينها : خدمة التمويل بالمرابحة الإسلامية، خدمة فتح حسابات استثمارية للشركات الخاصة والعامة.

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