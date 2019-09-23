السويحلي : فرنسا غارقة في دماء الليبيين حتى أذنيها وعلى السراج الرفض

ليبيا – هاجم رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق ، عبدالرحمن السويحلي فرنسا مطالباً رئيس مجلس الرئاسي فائز السراج باتخاذ موقف ” قوي ” ضدها.

وقال السويحلي في تدوينته عبر حساباته الرسمية على تويتر وفيسبوك بأن ” فرنسا شريك أساسي في العدوان على طرابلس، ومتورطة حتى أذنيها في دماء الليبيين ! ”

‏وأضاف السويحلي الذي إنقطع عن المجلس منذ أن أطاح به حلفائه الإخوان المسلمين من رئاسته ، أنه لا يمكن القبول بقيادة فرنسا لأي حراك دولي بشأن ليبيا .

‏ودعا السويحلي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى ” أن يكون في مستوى التحدي والتضحيات التي قال أنها تُبذل، ويعلن رفضنا القاطع لهذا الدور ” وذلك على حد تعبيره .

ويأتي تصريح السويحلي عقب تصريح وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان عن جهود دولية قال أن بلاده ستقودها منذ مطلع الخميس القادم لتسوية الأوضاع في ليبيا .

المرصد – متابعات

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