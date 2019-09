ناشطة إيطالية تدعو كونتي لإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة مع ليبيا

المتوسط

دعت الناشطة الإنسانية الإيطالية تشيشيليا سترادا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وقالت إبنة مؤسس منظمة (إيميرجنسي) ومديرتها السابقة، في تغريدة على موقع “تويتر”، “يا رئيس الوزراء كونتي، أن هناك مئات المهاجرين الذين توقفهم ليبيا”، فـ”57٪ من الذين يفرون عن طريق البحر اليوم، يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم الى البلاد، ليعودا لاحقا الى معسكرات الحشر، التعذيب ومن ثم إلى أيدي المتاجرين بالبشر مجدداً”.

وأضافت سترادا، أنه “ليس هناك ما يدعو للتباهي”، بل “يجب تمزيق الاتفاقيات التي أبرمت مع ليبيا”.

