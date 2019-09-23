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مجلس النواب يدرس رفع مرتبات المتقاعدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه، بمقره في مدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس ناقش خلال الجلسة عددا من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال مجلس النواب، منها القانون الخاص برفع مرتبات المتقاعدين حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لدراسة الأمر مع المؤسسات المعنية على أن تحيل نتائج دراستها في غضون شهرين.

وأضاف بليحق أن الجلسة ناقشت تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، وتم اعتماد التعديل، كما تمت مناقشة مشروع قانون مؤسسة الطاقة الذرية وتم الاتفاق على إعادة إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة التعديلات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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