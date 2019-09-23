المتوسط

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 344 مصريا بينهم 265 سافروا بصورة شرعية و79 بصورة غير شرعية، وعبور 338 شاحنة في الاتجاهين، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة -في بيان اليوم الاثنين – إنه أنهى إجراءات سفر 1488 بينهم عبر المنفذ منهم 297 مصريا و1191 ليبيا.

وأضاف أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 188 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

The post إتمام إجراءات سفر 1488 شخص بينهم 1191 ليبيا عبر منفذ السلوم appeared first on صحيفة المتوسط.

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