الليبيون يترقبون الشتاء.. ومشاهد الغرق والفيضانات

شيئا فشيئا ينحسر الخريف ليدق الشتاء الليبي الأبواب مؤذنا بموسم جديد من الطوارئ والشوارع الغارقة والبيوت المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

ويقترب شتاء هذا العام في ظل انشغال الحكومتين شرقا وغربا، مضاف إليه هذا الموسم الحرب التي تدور رحاها حول العاصمة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ولا يخفى على أحد تهالك البنية التحتية في كل المدن والبلدات والقرى الليبية دون استثناء، لكن مياه الأمطار تزيد من وقع فضيحة كانت مغطاه بالنفايات والأتربة.

وترصد الميزانيات كل عام وتشكل لجان طوارئ تظهر في العام مرة لتختفي ولا يعرف بعدها مصير ما تبقى من الميزانيات المرصودة، ليظل المواطن يدفع ضريبة سوء البنية التحتية وتتواصل مأساته.

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