بلدي مصراته يحمل مسؤولية أوضاع البلاد للجهات المسؤولة والبعثة الأممية

حمّل المجلس البلدي مصراتة المسؤولية للجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية عما حدث من فوضى وفساد وتقصير في ضمان حقوق الليبيين، مشيرا إلى أن ما حصل من ضعف في تقديم الخدمات سببه إهمال الحكومات المتعاقبة وعدم شروعها في اتخاذ خطوات عملية نحو اللامركزية.

وطالب المجلس في بيان له اليوم الاثنين البعثة الأممية بالتعامل مع الأزمة الليبية بمزيد من المصداقية والشفافية، محملا إياها المسؤولية ما يحدث من عبث بمصير الليبيين، على حد تعبيره، مناشدا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل استقرار وأمن ليبيا.

