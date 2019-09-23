بلجيكا تؤكد دعمها لخطة سلامة في ليبيا

جددت بلجيكا دعمها لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، من أجل السلام في ليبيا، والتي تتألف من ثلاث خطوات.

جاء ذلك خلال اجتماع سلامة بالمدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية اكسيل كينيس، الاثنين، وفق ما أفادت البعثة بحسابها الرسمي في “فيسبوك”.

والتقى سلامة اليوم بمسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت البعثة إلى أن الطرفين بحثا آخر التطورات في ليبيا ودعم ومساهمة الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام في ليبيا وإعادة إحياء العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية