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بلجيكا تؤكد دعمها لخطة سلامة في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت بلجيكا دعمها لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، من أجل السلام في ليبيا، والتي تتألف من ثلاث خطوات.

جاء ذلك خلال اجتماع سلامة بالمدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية اكسيل كينيس، الاثنين، وفق ما أفادت البعثة بحسابها الرسمي في “فيسبوك”.

والتقى سلامة اليوم بمسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت البعثة إلى أن الطرفين بحثا آخر التطورات في ليبيا ودعم ومساهمة الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام في ليبيا وإعادة إحياء العملية السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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