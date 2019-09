المتوسط:

أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا ، أنه لن يتفاهم مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشأن أي حل سياسي.

وأضاف باشاغا، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” صلاح بادي ليس مطلوبا دوليا مثلما يقال”.

