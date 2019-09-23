بلجيكا تجدد دعمها لخطة “سلامة” من أجل العودة للعملية السياسية في ليبيا

نيويورك-العنوان

جددت بلجيكا دعمها لخطة عمل مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، من أجل السلام في ليبيا والتي تتألف من ثلاث خطوات، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد سلامة اليوم الاثنين، مع المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية، اكسيل كينيس، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتدعو خطة سلامة إلى العودة للعملية السياسية في ليبيا حيث تبدأ مراحلها الثلاث بالدعوة لهدنة إنسانية تمهد لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار ثم تنظيم مؤتمر دولي في برلين يعقبه الدعوة لملتقى وطني ليبي بمشاركة الأطراف الفاعلة في الأزمة.

وبحث سلامة خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “فيديريكا موغيريني” الأوضاع الراهنة في ليبيا.

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