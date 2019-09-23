قوات الجيش الليبي تتقدم في محور العزيزية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة اليوم الإثنين، عن تقدم الوحدات العسكرية في محور العزيزية، والسيطرة على مراصد ونقاط جديدة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك-إنه تم تدمير عدد من الآليات والعربات لمجموعات الإرهابية التي تراجعت أمام كثافة نيران وحدات التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعًا لمجموعات الإرهابية بمحور الهيرة، ما أسفر عن تدمير أربعة آليات، وسقوط 20 قتيلا في صفوف المليشيات.

وأشارت الشعبة إلى أن قوات الجوية تُغطي كافة مناطق العمليات في طرابلس، وسيكون أي تمركز أو تحرك مشبوه هدف مشروع لها.

وكانت الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة، قد أحرزت تقدمًا في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك، مُعززًا بغطاء جوي، بعد أن خاضت معارك عنيفة خلال 48 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أمراء محاور مليشيات الإرهابية.

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