دولة رئيس مجلس الوزراء يستلم تقرير وزارة الصحة عن الأرباع الثلاثة الأولى للعام الحالي

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- استلم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، تقرير عمل وزارة الصحة عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده دولته بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

ونوه دولة الرئيس لجهود عمل وزارة الصحة، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من العمل، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف ربوع البلاد.

وتضمن التقرير كافة الخدمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين عبر المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في مختلف ربوع البلاد، كما تضمن عدد المؤسسات والمرافق الطبية التي تمت صيانتها أو إنشائها في مختلف البلديات، من خلال الحكومة المؤقتة، إلى جانب تدشين عديد من الأقسام داخل المستشفيات والمراكز القائمة، وتفعيل عيادات أخرى، إضافة إلى تدشين الرعاية الصحية الأولية في بعض البلديات.

وقال معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، إن التقرير تضمن نتائج الزيارات الميدانية للوزارة، وكذلك ما تم حيال توطين العلاج بالداخل، وكافة المشروعات الخاصة بالوزارة، ما تم تنفيذه منها وما هو تحت الإنجاز.

وأشار معالي الوزير إلى أن التقرير، تضمن تفصيلا بكافة الأموال المخصصة للخدمات الصحية بالبلديات، والمراكز والمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز التخصصية في مختلف المجالات الطبية، وما أنجزته من أعمال، إضافة إلى القرارات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة أو تلك التي أصدرها مجلس الوزراء بخصوص الوزارة، والميزانيات المقترحة للعمل.

وأكد معالي الوزير أن التقرير تناول أيضًا عمل وزارة الصحة المصاحب للقوات المسلحة، أثناء عمليات الحرب على الإرهاب، وعلى رأسها عمل جهاز الإسعاف والطوارئ، والإمداد الطبي، والمستشفيات الميدانية، إضافة إلى علاج الجرحى في الداخل والخارج. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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