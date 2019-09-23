دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مشاكل الباحثين عن العمل وآليات حلها

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، مشكلة البطالة وملف الباحثين عن العمل.

هذا وبحث دولة الرئيس خلال لقاء عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع معالي وزير العمل الدكتور مسعود صوّة، آليات حل المشكلة، وكيفية وضع خطط، وبرنامج تدريبي متكامل لتدريب الباحثين عن العمل، وتأهيلهم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وخلص الاجتماع إلى تقديم مقترح لمجلس النواب الليبي، بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم (12) لعام 2010 م، بشأن علاقات العمل لتطويره، بما يتماشى مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال