وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة تبحث سيّر عمل مكتب الخدمات درنة

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد، اجتماعًا ضم مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية درنة محمد بورزق.

هذا وبحثت الوزيرة خلال اجتماع عقدته أمس الأحد بمكتبها في البيضاء، أوضاع النازحين من المناطق، والأحياء المتضررة بمدينة درنة، إلى جانب عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية.

وناقشت الوزيرة سيّر عمل مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بدرنة، والوقوف على أهم العراقيل التي تُواجه المكتب وآلية حلحلتها. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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