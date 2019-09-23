“عدل الوفاق” ترد على تقرير هيئة الرقابة

قال وزير العدل بالحكومة المؤقتة المستشار محمود نوري صليل، إن الوزارة قامت بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية والرد عليها ومعالجة العديد من الملاحظات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، بالوزير صليل، الاثنين، لمناقشة الملاحظات الواردة في تقرير الهيئة لسنة 2018 حول أداء وزارة العدل، وردود الوزارة عليها.

وأكد الحاسي وصليل أن وزارة العدل تعتبر مكملة لدور هيئة الرقابة الإدارية، فيما ذكر الوزير أن وزارته ستقوم بدورها بما يسهم في تفعيل مؤسسات الدولة وأداء مهامها.

وقال الحاسي إن الهيئة ستقوم بدراسة ردود الوزارة، وإن أية ملاحظات يتم معالجتها لن يتم إدراجها في التقرير القادم للهيئة.

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