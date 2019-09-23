دورة لإعداد القيادات الشبابية في البيضاء

البيضاء-العنوان

شهدت مدينة البيضاء، أمس الأحد، انطلاق الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية ضمن مشروع القادة الشباب الذي تنفذه المنظمة الليبية للتنمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.

وشارك في الدورة التدريبية التي تدعمها الخارجية الألمانية 27 شاب وشابة، وستستمر الدورة لمدة 5 أيام متواصلة بعدل 40 ساعة كمرحلة أولى من المشروع، بينما ستنطلق المرحلة الثانية من المشروع الأسبوع المقبل عبر حلقات نقاش في أماكن تجمعات الشباب في مدينة البيضاء.

يشار إلى أن المنظمة الليبية للتنمية نفذت ذات المشروع في مدن درنة وطبرق خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين بهدف توعية الشباب على أهمية المشاركة الديمقراطية من خلال إعداد قيادات شابة تكون قادرة على التحرك لتأثير في أقرانها من الشباب لحثهم على المشاركة الديمقراطية.

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