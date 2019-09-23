بيان منظمة الدردنيل للمتضررين من القرار 7 الخاص ببني وليد

قدمت منظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم سبعة، الشكر إلى مجلس النواب، الذي أصدر القرار رقم خمسة عشر، لسنة ألفين وسبع عشرة، القاضي بإدانة وتجريم القرار رقم سبعة، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، في سنة ألفين واثنتي عشرة، والذي تم بموجبه استخدام القوة ضد مدينة بني وليد.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي ، إنها قامت بعدة محاولات للتواصل مع البعثة الأممية، لحلحلة عدد من الملفات المتعلقة بالقرار رقم سبعة، وكيفية جبر الضرر، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، موضحة أنها سجلت ملاحظات على المبعوث الأممي، غسان سلامة، بسبب عدم اهتمامه بملف القرار، والذي يعتبر من أكبر الملفات في البلاد.

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