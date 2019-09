قال وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان ، “لستُ أنا مَن سيحدّد دور المشير حفتر، إنّهم الليبيون” من سيفعلون ذلك في إطار الحوار الليبي الذي سيُنظّم في نهاية المؤتمر الدولي.

وأضاف ، في تصريحات صحفية له ، أنه “يجب إنهاء هذه الدوّامة. وآمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عمليّة تؤدّي إلى (عقد) مؤتمر دولي”.

يذكر أنه سيتم عقد اجتماع حول ليبيا الخميس المقبل يرأسه لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سيضمّ أيضًا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقال لودريان “نحن متّفقون بالكامل مع إيطاليا لأنني سأترأس هذا الاجتماع مع زميلي الإيطالي”.

The post وزير الخارجية الفرنسي: الليبيون هم من يحددون دور “حفتر” وليس باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية