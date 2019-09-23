الثني يتسلم تقريرا من وزير الصحة عن عمل الوزارة في العام الحالي

تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، تقريرا عن عمل وزارة الصحة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة، سعد عقوب.

ووفق موقع الحكومة، فقد أوضح عقوب أن التقرير تضمن كافة الخدمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين، عبر المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في البلاد، كما تضمن عدد المؤسسات والمرافق الطبية التي تمت صيانتها أو إنشاؤها من خلال الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات، إضافة إلى العيادات التي تم تفعيلها، والأقسام التي تم تدشينها في المستشفيات والمراكز القائمة، وتدشين الرعاية الصحية الأولية في بعض البلديات.

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