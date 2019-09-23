الثني يطلع على الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية بالخارج

استعرض رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الإجراءات القانونية العاجلة التي تكفل حماية الأموال الليبية بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكومة المؤقتة، حسين محمد، تطرق إلى ما اتخذته المؤسسة من إجراءات قانونية عاجلة تكفل حماية الأصول والأموال الليبية المجمدة، والوقوف ضد المحاولات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لنهب الأموال الليبية، وصرفها على المليشيات المسلحة، حسبما نشره الموقع الرسمي للحكومة.

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