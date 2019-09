وزير الخارجية المصري: وجود السلاح في يد الميليشيات الليبية أمر خطير

المتوسط:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وجود السلاح في يد الميليشيات الليبية أمر خطير، ومصر لم تدخل في ليبيا رغم نفاذ عناصر إرهابية عبر الحدود.

وأضاف شكري، في تصريحات له مع قناة العربية الإخبارية، أنه تم رصد وتصوير مواقع تسليم أسلحة لميليشيات ليبيا.

وأضاف شكري، أنه ” لا دلائل لحل الأزمة القطرية، وقطر تصر على عدم تناول المشاكل التي طرحتها الدول الأربع، وقطر مستمرة بنهجها المتمثل بالتدخل في شئون الدول الأربع، وقطر تحتضن قيادات لتنظيمات إرهابية، مؤكدا أنه نأمل بتغيير إيجابي في السياسة القطرية لتراعى مصالح العرب”.

