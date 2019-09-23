دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل وزارة التعليم

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، سيّر عمل وزارة التعليم.

هذا وقد أطلع دولته خلال اللقاء عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، على آخر الاستعدادات لانطلاق العملية التعليمية للعام الحالي، وكيفية توفير كافة المستلزمات والكتب المدرسية، لضمان سيّر العمل على أكمل وجه.

وناقش دولته خلال اللقاء بعض المشاريع الخاصة بجامعة بنغازي، واعتمادها، ونسب الإنجاز في بعض المشاريع الأخرى التي هي قيد التنفيذ، إضافة إلى بعض المشاريع الخاصة ببلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها. (وال- بنغازي) ر ت

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