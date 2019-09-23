دولة رئيس مجلس الوزراء يستعرض الإجراءات القانونية العاجلة التي تُكفل حماية الأموال الليبية بالخارج

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- استعرض دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، الإجراءات القانونية العاجلة التي تُكفل حماية الأموال الليبية بالخارج.

هذا وجاء ذلك خلال لقاء عقده دولته بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في الحكومة المؤقتة الدكتور حسين محمد حسين.

وناقش دولته خلال الاجتماع، ما اتخذته المؤسسة الليبية للاستثمار من إجراءات قانونية عاجلة، تُكفل حماية الأصول والأموال الليبية المجمدة، والوقوف ضد المحاولات التي يقوم بها المجلس الرئاسي غير الدستوري، لنهب الأموال الليبية وصرفها على المليشيات المسلحة.

وشدّد دولة رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على ضرورة التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقانونية، بما يُكفل توثيق وحماية أموال الليبيين في الخارج واستثماراتهم. (وال- بنغازي) ر ت

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