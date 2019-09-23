مديرة مركز بنغازي الطبي تجتمع مع مدير إدارة المستشفيات بالوزارة

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- عقدت مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور إسماعيل العيضة.

هذا وناقشت الدكتور فتحية العريبي خلال الاجتماع، آخر المستجدات في الخدمات الطبية بالمستشفيات المغلقة الثلاثة.

وأكدت الدكتور فتحية العريبي أن الهدف من الاجتماع، كان أنه من عام 2014 إلى الآن، هناك خلط في استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضحت الدكتور فتحية العريبي أنه سيتم دمج المستشفيات، باعتبار إن مدة الندب قد انتهت قانونيًا، وأن مدة الندب من المفترض أنه لا تتجاوز 4 سنوات، فكان لابد من دمجهم وتوظيفهم بطريقة صحيحة تحت إدارة مركز بنغازي الطبي، لتنظيم العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وكشفت الدكتور فتحية العريبي في ختام الاجتماع أنه سيصدر قرار من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بخصوص هذا الموضوع. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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