الناطق الرسمي لمديرية أمن توكرة يعلن تسجيل واستخراج اللوحات المعدنية لـ”1839″سيارة

توكرة-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة اليوم الاثنين، أن قسم المرور بالمديرية قام بتسجيل واستخراج اللوحات المعدنية لـ”1839″سيارة في الفترة الواقعة من شهر يناير الماضي حتى الأن.

وأوضح خليل البرغثي، بأن التقرير الصادر من وحدة التسجيل التابعة لقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن توكرة بين أن السيارة الخاصة المسجلة بلغت 1800 سيارة، بينما سيارات النقل المسجلة بلغت 34 سيارة، فيما سجلت سيارة ركوبة عامة واحدة، وأربع شاحنات.

وأشار البرغثي، أن مديرية أمن توكرة تهيب بكافة سائقي المركبات الآلية إلى ضرورة إتمام تسجيل إجراءات مركباتهم الآلية، وأنهم بصدد إصدار قرار بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية ودون أوراق خاصة بملكية السائق للمركبة.

وأكد، أن قسم المرور على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال المواطنين لتسجيل مركباتهم، وذلك بإحضار المستندات المطلوبة لتسجيل المركبات لليبيين من الجنسين، وهي، (عقد الشراء+ إجراءات المركبة، أربع صور شخصية بخلفية زرقاء مقاس (3×4) صورة من البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وملف).

كما أكد على ضرورة الحضور الشخصي لمالك المركبة وحضور المركبة للفحص الفني.

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