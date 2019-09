المتوسط:

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق عن سيطرتها على كامل منطقة “بئر علاق”.

وأوضحت ، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ” القوات نجحت في السيطرة بعد ضربات من سلاح الجو مكثفة “.

