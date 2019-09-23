السويحلي: ‏لا يمكن القبول بقيادة فرنسا لأي حراك دولي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي، أنه لا يمكن القبول بفرنسا لقيادة حراك دولي حول الأزمة الليبية، موضحًا أن لها دور فعال في الأوضاع الراهنة .

السويحلي قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ‏فرنسا شريك أساسي في العدوان على طرابلس ومتورطة حتى أذنيها في دماء الليبيين، مؤكدًا أنه ‏لا يمكن القبول بقيادتها لأي حراك دولي بشأن ليبيا.

وتابع، أنه ‏يجب على السراج أن يكون في مستوى التحدي والتضحيات التي تُبذل، ويعلن الرفض القاطع لهذا الدور.

وكانت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة، أعلنت أن طريق السلاح مسدود فيما يخص الأزمة الليبية، موضحة أن ذلك سيكون محور أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “ليبيا.. طريق السلاح هو طريق مسدود، نراكم يوم الخميس في اجتماع بالأمم المتحدة للحديث عن ذلك”.

وتابعت، أن فرنسا ستشارك في معالجة أزمات، ليبيا، وإيران، وسوريا، وأوكرانيا، ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

يشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري، دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى اتخاذ موقف قوي ورادع، يتناسب مع حجم التضحيات ومستوى البطولات، تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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