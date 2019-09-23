اخبار ليبيا الان

القضاء يدخل على خط المتضررين من “القرار 7”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس منظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم 7، الهادي الدروعي، إن عدد المفقودين والمغيبين قسرا في سجون المجموعات المسلحة جراء الهجوم على بني وليد في العام 2012، بلغ 78 شخصا.

وأضاف الدروعي في مؤتمر صحفي عقده في كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، الاثنين، أنه تم التواصل مع رئيس مكتب التحقيقات الذي بدوره خاطب نيابة بني وليد لفتح ملفات تحقيق حول اختفائهم.

من جهته قال المستشار القانوني بمنظمة الدردنيل موسى شوران، إن المنظمة قامت بعدة محاولات للتواصل مع المبعوث الأممي غسان سلامة في ما يتعلق بهذا الملف وإمكانية جبر الضر لكنها لم تأتي بنتيجة.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني أصدر في سبتمبر من العام 2012، القرار رقم (7) الذي أتاح لمجموعات مسلحة اجتياح مدينة بني وليد بحجة وجود أنصار للنظام السابق فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك