القضاء يدخل على خط المتضررين من “القرار 7”

قال رئيس منظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم 7، الهادي الدروعي، إن عدد المفقودين والمغيبين قسرا في سجون المجموعات المسلحة جراء الهجوم على بني وليد في العام 2012، بلغ 78 شخصا.

وأضاف الدروعي في مؤتمر صحفي عقده في كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، الاثنين، أنه تم التواصل مع رئيس مكتب التحقيقات الذي بدوره خاطب نيابة بني وليد لفتح ملفات تحقيق حول اختفائهم.

من جهته قال المستشار القانوني بمنظمة الدردنيل موسى شوران، إن المنظمة قامت بعدة محاولات للتواصل مع المبعوث الأممي غسان سلامة في ما يتعلق بهذا الملف وإمكانية جبر الضر لكنها لم تأتي بنتيجة.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني أصدر في سبتمبر من العام 2012، القرار رقم (7) الذي أتاح لمجموعات مسلحة اجتياح مدينة بني وليد بحجة وجود أنصار للنظام السابق فيها.

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