قنونو: سبب تأخر حسمنا لمعركة طرابلس سر عسكري إستراتيجي

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو بأنهم أعدوا ندوة لمواكبة التطور والعولمة في إعداد الخطط الاستراتيجية للرفع من كفائة مقاتليهم ومن وصفهم بـ”القوات المساندة.

قنونو أضاف في تصريح لقناة التناصح اليوم الاثنين تابعته صحيفة المرصد بأن تأخر الحسم في معركة طرابلس سر عسكري إستراتيجي ، مبيناً بأن ما يهمهم في معركة طرابلس هو تنفيذ مقاتليهم لأوامر قائدهم الاعلى وأركاناتهم .

وتابع قائلاً :” الحسم هذا موضوع عسكري يعلن عنه في حينه بناءً على الخطط الموضوعة من قبل المختصين ويعتمد على سير المعركة فضلاً عن وجود عدة عوامل تحكم هذا الموضوع.

وزعم القيادي بمدينة مصراتة بأنهم يوثقون كل الدعم الذي يتلقها من وصفه بـ”الخارج عن الشرعية” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من دول قال بأنها تدعمه ، مبيناً بأنهم يملكون مهنية في توثيق هذا الدعم المزعوم من حيث النوع الكم.

وأثنى قنونو في ختام تصريحه على مسلحي الوفاق واصفاً اياهم بـ”الجيش العريق المنظم” وأن عملهم يثبت كلامه هذا ، مضيفاً بأنهم يسعون إلى تطوير سلاحهم الجوي وأنه لا يستطيع الافصاح عن نوع التطوير لأنها أسرار عسكرية حسب تعبيره.

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