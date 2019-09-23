الشروع في تركيب إشارات مرور إلكترونية في بنغازي

بنغازي-العنوان

شرعت بلدية بنغازي، أمس الأحد، في تركيب الإشارات المُرورية الإلكترونية في عدد 20 مفترقا في مختلف الشوارع الرئيسية في المدينة كمرحلة أولى.

وأوضحت البلدية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أن الإشارات تم تركيبها في مُفترق منطقة بوهديمة عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع السودان، وكذلك مُفترق مُديرية أمن بنغازي عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع جمال عبد الناصر (طريق الهواري ).

كما تم تركيب الإشارة الإلكترونية في مُفترق الثانوية العسكرية الفنية عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع الأندلس.

وأشارت البلدية أنه سيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي.

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