الوطني للامتحانات يعلن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، عن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية.

وأوضح المركز، في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن القرار جاء وفقا لإذن وزير التعليم بمباشرة مراجعة تظلمات طلبة امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2018 /2019، في نواحي احتمال وجود أخطاء إدخال في الحواسيب، أو تقدير درجة الأسئلة المقالية فقط، ولا تشمل التظلمات طلب زيادة درجات لغرض النجاح.

وكشف قرار الوزير أن آلية المراجعة ستكون من خلال قيام الطالب بمراجعة ورقة إجابته ودرجاته أولا على موقع الامتحانات بالشبكة الدولية، لإزالة أي غموض بالخصوص، وفق حالة ضرورة التظلم يتقدم الطالب بنموذج المراجعة إلى مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة التي أجري بها الامتحان، موضحا به الاسم ورقم الجلوس ورقم السؤال الذي يرغب في مراجعته ويحصل الطالب إيصال تقديم الطلب في مكتب الامتحانات بالمراقبة.

«تعليم الوفاق»: تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج الثانوية المحجوبة

كانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أعلنت اليوم تشكيل لجنة للتحقيق في حجب نتائج الشهادة الثانوية ببعض المدارس للعام الدراسي 2018 – 2019، والتأكد من صحة نتائج هذه المدارس.

وخلال اجتماع عُـقد بمقر ديوان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الأحد بحضور الوزير عثمان عبدالجليل وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة لمتابعة سير عمل الوزارة، أكد عبد الجليل أنه حريص على إعادة النظر في النتائج المحجوبة، مشددًا على أهمية دور المفتش التربوي في العام الدراسي الجديد.

وسيكون دور المفتش التربوي خلق بيئة تعليمية تواكب التطور العلمي في مجال التعليم، وستكون وظيفته ودوره ضمن أولويات الوزارة، وتوفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية له، بما فيها تفعيل علاوة التفتيش والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن منح المفتشين ميزات تتناسب مع الدور الذي يقومون به، حسب الوزير.

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