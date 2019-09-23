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سوق التمور بسوكنة.. وجهة لمحبي “ثمار النخيل”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة سوكنة ببلدية الجفرة هذه الأيام انتظام سوقها الموسمي للتمور في ظل ما تعانيه هذه السلعة من إهمال من المسؤولين ومشاكل كثيرة في التسويق والتصدير إلى الخارج.

ويتجمع المزارعون والتجار والزبائن صبيحة كل يوم في السوق لغاية وقت الظهيرة، للبيع أو الشراء، أو حتى استطلاع الأسعار التي تتراوح عادة بين ارتفاع وانخفاض دون أن ينسى المزارعون معاناتهم بسبب أزمة الكهرباء.

ويبدأ هذا السوق الموسمي مع نهاية شهر أغسطس ولغاية منتصف نوفمبر ويقصده المستهلكون من داخل مدن منطقة الجفرة أو حتى من بعض المدن الساحلية شرقا وغربا، وتعتبر الأسعار في المتناول مهما ارتفعت مقارنة بأسواق الساحل غالية الأثمان .

وتعد تمور ليبيا من أجود الأنواع على مستوى الإنتاج العربي لكنها تحتل مراتب ضعيفة من ناحية التصدير في ظل عدم الاهتمام من الجهات ذات الاختصاص من وزارة الزراعة والصناعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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