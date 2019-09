المتوسط:

كشفت صحيفة لاستامبا الإيطالية عن مساعي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد لقاء مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج خلال الايام الماضية.

يذكر أن قمة إيطالية فرنسية ستعقد نهاية الشهر الجاري لبحث الملف الليبي تعقبها قمة أخرى في برلين لبحث إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة الأخيرة في ليبيا.

The post صحيفة إيطالية: “كونتي” يسعى لعقد اجتماعا مع ” حفتر” خلال الفترة المقبلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية