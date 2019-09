أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن ” سبب تأخر الحسم في معركة طرابلس سر عسكري استراتيجي .

وأكمل قنونو، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” الحسم أمر عسكري يعلن عنه في حينه بناءً على الخطط الموضوعة من قبل المختصين”.

وأضاف، أن ” الحسم العسكري يعتمد على سير المعركة فضلاً عن وجود عدة عوامل تحكم هذا الموضوع”.

