اليسير: بعد تصريح بادي..يجب منع السراج من تمثيل ليبيا في الأمم المتحدة

قال عضو المؤتمر العام السابق عبدالمنعم اليسير، إن وجود القوات المسلحة في ليبيا يعد معجزة كونها خرجت من الرماد بعد تدمير الدولة، مضيفا، أن الحرب الدائرة في طرابلس تهدف لتحرير كل شبر من الوطن وإعادة هيبة واستقرار الدولة وكرامة كل مواطن ليبي وإعادة سلطة القانون.

اليسير، وفي تصريحات تليفزيونية، أشار إلى أن المجلس الإنتقالي نشر ثقافة المليشيات بهدف نشر الفوضى والسيطرة على الأموال والأملاك العامة والخاصة وحتى مؤسسات الدولة لمنعها من العودة للعمل، موضحا أن لجان المؤتمر الوطني آنذاك كانت في حالة ضعف لأنه لم تكن توجد أجهزة نظامية للدولة تقدم الخدمات، ولذلك كانت تحت رحمة المجرمين وفقا لتعبيره.



ورأى أن تشخيص قضية الوطن بشخص حفتر تعتبر في قمة السذاجة والاستهزاء، وفق تعبيره، لأن ما يحدث ليس قضية حفتر بل قضية وطن، مشيرا إلى أن هناك فئة منتفعة ومنافقة ليس لديها مشكلة فى اتخاذ أي مواقف.

وتابع: ”فيهم من كان مؤيدا للنظام السابق، وكان شرسا ضد فبراير، الآن على ظهور الشباب المبتورين أصبح مليونيرا ويدافع عن حكومة الوفاق مما يعتبر كارثة كبيرة، من يحارب الصهيونية ومن جذوره في الصيهوينة سواء بمعرفته أو بغبائه وسذاجته بعيداُ عن التمجيد والتهليل لأي شخصية لكن بصراحة القائد العام للقوات المسلحة أين كان في 73؟ ألم يكن يحارب الصهاينة في العبور ومعه جيش ليبي من القوات المسلحة؟.”



وأكد عضو المؤتمر العام السابق، أن الوضع القائم سينتهي والميلشيات ستنهزم بشكل ساحق من غير نقاش والشعب الليبي والقوات المسلحة ستنتصر ، معتبرا خروج صلاح بادي وإقراره أنه قائد المعركة بجهة حكومة الوفاق والجويلي والتشاديين الذين معه مهزلة”



وأكمل: “لا بد من مواجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن لا تقبل السراج كممثل للشعب الليبي في الأمم المتحدة، محمّلا التيار الوطني والمهتمين بالشأن الليبي ومستقبلها مسؤولية عدم التحرك والتصرف أمام العبث الحاصل ، مطالباً إياهم بالتحرك لوقف المهزلة من خلال منع السراج من تمثيل الدولة كونه شخص يستعمل كأداة لدعم الإرهاب وصورة خاطئة وكاذبة على الشعب الليبي”

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