مداهمة “أوكارا” لتخزين الأغذية الفاسدة بصبراتة

داهم العاملون في جهاز الحرس البلدي بمدينة صبراتة، ومركز الحرس البلدي العلالقة، 3 منازل بمنطقة النهضة جنوب المدينة تستعمل كمخازن للمواد الغذائية والمكسرات غير الصالحة للاستهلاك.

ونفذ الجهاز المداهمة بعد ورود بلاغ حول وجود منازل تستعمل كمخازن للمواد الغذائية والمكسرات، حيث تبيّن أن هذه المنازل يستعملها شخص سوري الجنسية لتخزين تلك المواد الفاسدة ويقوم بتوزيعها على المحال التجارية داخل وخارج مدينة صبراتة بعد أن يتلاعب في تاريخ الصلاحية.

وتم أيضا ضبط مواد تالفة جراء سوء التخزين، حيث تم إلقاء القبض الشخص المتهم بهذه التجاوزات والتحقيق معه وسيتم إحالته للنيابة العامة الثلاثاء.

وستتخذ الإجراءات القانونية بخصوص المواد المنتهية الصلاحية وسيتم إتلافها بالطرق الصحيحة في الأيام القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية في هذه القضية.

ومع أن جهاز الحرس البلدي صبراتة يعمل في ظروف سيئة تتمثل في نقص الإمكانيات إلا أنه ما يزال مستمرا في محاربة ضعفاء النفوس والمتاجرين بالغذاء الفاسد.

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