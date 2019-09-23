تابع لمليشيا “العمو” المطلوب محليًا ودوليًا…مقتل أحد عناصر قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

أفاد مصدر مطلع اليوم الإثنين أن المدعو محمد فتحي الجدي الشهير “الحول” قتل أمس الأحد خلال المواجهات ضمن قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في محور العزيزية في طرابلس.

وأوضح المصدر أن الجدي من مواليد 1987 ومن مدينة صبراتة وهو تابع لمجموعة المطلوب محليا ودوليا أحمد الدباشي الشهير “العمو”.

ولفت المصدر إلى أن محمد لديه شقيقه يدعى أحمد الجدي قتل من ضمن صفوف عملية “فجر ليبيا” الانقلابية في 2014.

وأشار إلى أن “الحول” لديه شقيق آخر ويدعي أسامة الجدي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة صبراتة 2017 .

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