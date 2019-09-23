الثني يقترح تعديلا قانونيا لحل مشكلة البطالة‎

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تعليق
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والله يا أستاذ عبد الله هذي مش بطالة ـ هذا إسمه سوء التوظيف واهمال للخريجين الليبين وعدم وجود حوافز وأمتيازات وتأمين ورقابة على الأدارات العامة وللأسف –
توجد خبرات خريجين في كافة القطاعات والتخصصات بشهادة اساتذة ودكاترة من التسعينات ليومنا هذا لكن القبلية والتحيز وعدم وضع خطة والنظر للخطر الحقيقي أمام عجز اي موؤسسة وتطويرها بالشكل المناسب لهييئة الدولة —-
بغض النظر عن الماديات أو التوجهات التي لاتصنع جيلا ولا ادارة تعمل بشكل صحيح – وتضع حساب وموازين لاعداء الموسسات العامة والسوس الذي ينخر بها لمصالح قطاعات خاصة أو حزبية ربوية أو متطرفة أو خارجية خارجة عن الرقابة الادارية بشكل عام.
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